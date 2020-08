Desintoxicação para tratar excessos de verão

O verão significa para muitos dias de praia, sol, e alguns excessos no que toca à alimentação e bebidas. É normal haver um abuso de fritos, petiscos, refrigerantes e bebidas alcoólicas, situações que muitas vezes estão ainda associadas a poucas horas de sono depois noites de cigarros atrás de cigarros.





A especialista lança também um alerta sobre o chamado “lixo metabólico”, conceito que consiste na presença excessiva de nutrientes. A ação destes compostos que diariamente ingerimos é negativa , sobretudo a sua acumulação ao longo do tempo. Ana Bravo chama, contudo, a atenção para o facto de não ser possível operar uma desintoxicação de um dia para o outro. “Todos os processo de desintoxicação correm gradualmente no organismo, o que quer dizer que não o limpamos de um dia para o outro se só comermos fruta e legumes e bebermos muita água”, garantiu. A ingestão de seis sumos diários pode ser uma solução benéfica, desde que pensados para ajudar a hidratação e permitam a ingestão de vitaminas, minerais e fibra.



Nutricionista Ana Bravo explica vantagens do detox

CM – Como vê o detox?

Ana Bravo – Muita tinta tem sido escrita com opiniões distintas em relação aos chamados "planos detox" ou "dietas depurativas". Considero que, devidamente adaptados a cada pessoa, podem ser interessantes, na medida em que constituem uma boa forma de ingerir alimentos que mais dificilmente incluímos na rotina: a fruta e os hortícolas.



– Quais os cuidados a ter num processo deste género?

– Precisamos de todos os nutrientes na quantia certa, pelo que não será viável manter este plano restritivo por muitos dias, correndo o risco de entrar em défice de proteínas e gorduras essenciais.



– Quem não deve fazer?

– É um plano que recomendo, desde que não haja uma patologia específica que o impeça, nem seja uma pessoa com necessidades especiais, como por exemplo, grávidas, crianças ou idosos.



– Quando deve ser feito?

– Acho boa ideia que se escolha um dia por semana, de duas em duas semanas, ou mesmo uma vez por mês, no sentido de dar uma ajuda ao organismo.



Alimentos naturais explicam sucesso

O sucesso do detox para a perda de quilos e a presença de uma pele brilhante resulta de estes sumos serem feitos com base em produtos naturais. Ou seja, há uma aposta em ingredientes como espinafres, alface, brócolos ou aipo, que são consumidos depois de triturados. De fora ficam os chamados alimentos processados ou refinados, como conservas ou alimentos pasteurizados.



O chamado detox apresenta uma outra vantagem, a de facilitar a digestão: não contempla alimentos mais difíceis de digerir, como as proteínas animais, os açúcares refinados, os produtos processados e os alimentos com resíduo, em particular o leite e os seus derivados: queijo, iogurte, gelados e natas.



A ingestão de legumes e frutas em estado cru é outra das vantagens do detox. O consumo de legumes crus otimiza a absorção de vitaminas e minerais, uma vez que quando são cozidos, na maior parte das vezes, estes nutrientes são destruídos pela exposição a altas temperaturas.



Beber em jejum e evitar coar para não perder as fibras

É um dos detox mais populares: no liquidificador são colocadas duas folhas de couve, meio pepino, um pouco de gengibre e hortelã. Acrescentar água a gosto. O sabor é amargo, mas não deve ser colocado açúcar. É recomendado beber em jejum, sem coar para manter as fibras.





Bárbara Lourenço: O equilíbrio da dieta

Para Bárbara Lourenço, de 27 anos, a alimentação é uma das suas principais preocupações. No passado, a atriz sofreu diversas oscilações de peso e chegou a perder 12 quilos em apenas dois meses. "Aprendi a comer melhor e a ser mais ativa, algo que mantenho", revelou.



Atualmente, faz questão de manter uma alimentação equilibrada, que concilia com o exercício físico. "Tenho sempre comigo alguns snacks saudáveis. Frutos secos, fruta, panquecas de aveia, ovos cozidos e palitos de cenoura", diz a atriz, que aprendeu a gerir de uma forma mais equilibrada as suas refeições. Na sua cozinha há uma série de ingredientes que nunca podem faltar. "Pão integral, bifes de frango congelados, queijinhos para levar na mala, gelado sem glúten para quando me apetece algo doce, rúcula, cenoura, quinoa e molho pesto".



Apesar de todos os cuidados, Bárbara não consegue resistir a massas, que são ricas em hidratos de carbono. "Adoro todas as variedades", desabafa a atriz.



Dicas Saudáveis

1 Ter snacks saudáveis e práticos para transportar durante o dia e evitar comida processada.



2 Conciliar os hábitos de uma alimentação saudável e equilibrada com um plano de treinos adaptado às necessidades e objetivos.



3 Um acompanhamento profissional é fulcral para obtenção de resultados.