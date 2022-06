A prática do nudismo não tem idades, sexo ou profissões. É, antes de mais, uma forma de viver em harmonia com a Natureza, com o propósito de favorecer a autoestima, o respeito pelos outros e pelo meio ambiente.



"Se as pessoas se sentem bem por praticar nudismo, logo aí há um benefício para a saúde. O nudismo faz com que a pessoa se sinta mais livre", explica Júlio Gouveia Alves, presidente da Federação Portuguesa de Naturismo.









