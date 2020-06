Odivelas - Rato, pelas 07h50.



"Se é para isto que implementaram novas medidas para Lisboa, não podiam estar mais longe de conhecer a realidade. Espero que fique desvendado o mistério para o aumento de casos em Lisboa", diz a mulher em tom de revolta.



A secção dos comentários da publicação encheu-se de críticas à situação dos transportes públicos durante a pandemia no País.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo é, desde quarta-feira, a mais afetada pela pandemia, com um total de 17767 infetados e 453 mortos. Segue-se a região do Norte, com 17372 infetados e 815 óbitos por coronavírus. A região Centro contabiliza 4055 casos de infeção e 248 vitimas mortais.







Está desvendado o mistério do aumento de casos de infeção por Covid-19, em Lisboa. A afirmação é de uma utente do metro que partilhou uma fotografia da carruagem em que seguia para o trabalho, na quinta-feira, onde é possível ver que as pessoas não cumprem o distânciamento físico, devido à sobrelotação do transporte público.Sofia Figueiredo explica na publicação que faz o percurso na Linha Amarela do Metro de Lisboa, no sentido