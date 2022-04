Dezenas de enfermeiros em protesto nas Caldas da Rainha e em Faro

Dezenas de enfermeiros protestaram, esta quinta-feira, nas Caldas da Rainha e em Faro contra despedimentos e cortes salariais.









Os contratos de 15 enfermeiros das Urgências do Centro Hospitalar do Oeste terminam este sábado, o que vai agravar a já caótica situação nas unidades de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, onde nos últimos tempos tem havido relatos da falta de capacidade para prestação de socorro aos doentes. “Os cuidados de saúde estão em risco”, diz Ivo Gomes, sindicalista.

Em Faro, os enfermeiros protestaram junto ao hospital a exigir a progressão na carreira. “Nos últimos dois anos fomos chamados de heróis, mas depois a administração corta 200 euros no salário mensal de alguns enfermeiros, que nem ganham 1000 euros limpos por mês”, lamentou ao CM Nuno Manjua, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Os profissionais do Algarve vão fazer greve no dia 5 de maio.