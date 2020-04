DGS recomenda uso generalizado de máscaras de proteção contra o coronavírus

A ministra da Saúde, Marta Temido, recuou esta segunda-feira face às indicações das últimas semanas e reforçou, segundo recomendações da DGS, o uso generalizado de máscaras denominadas "comunitárias", ou seja, feitas de algodão e outros tecidos, em espaços fechados ou com um elevado número de pessoas.A ministra justificou mudança de orientação sublinhando que a questão das máscaras está "completamente alinhada com recomendações do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças".A máscara, segundo indicações da ministra, pode ser utilizada por qualquer pessoa, em espaços fechados e com elevada quantidade de pessoas.Esta é uma "medida adicional, suplementar e completar", concluiu.