Dia mundial da língua é "oportunidade" para afirmar "importância estratégica" do português

O Dia Mundial da Língua Portuguesa, que esta quinta-feira se assinala "pelos quatro cantos do mundo", é "uma oportunidade para inscrever a língua portuguesa nas diversas agendas globais" e afirmar "a sua importância estratégica", sublinhou, em nota, o Governo.

A existência deste dia "traduz bem o reconhecimento internacional do seu grande valor e potencial, assumindo-se como um dos maiores ativos estratégicos dos países que a partilham", sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, numa mensagem que será hoje partilhada, segundo um comunicado do Governo.

Em Portugal, a terceira edição do Dia Mundial da Língua Portuguesa (DMLP), que se celebra anualmente em 05 de maio por decisão, em novembro de 2019, da 40.ª assembleia-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), é comemorado no Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa.