O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal defende uma maior agilização do acesso a bombas de insulina, para permitir que cheguem mais rapidamente a cerca de 15 mil diabéticos.Segundo José Manuel Boavida, a população a abranger por estas bombas comparticipadas pelo Estado é de cerca de 15 mil pessoas. “Os centros que distribuem as bombas são limitados e há concursos anuais para as adquirir. O processo podia ser agilizado sem ter de envolver diferentes organismos do Ministério da Saúde”, afirma.