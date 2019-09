Diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática pode demorar dois anos

O cansaço, a falta de ar e a dificuldade em respirar em idosos são, muitas vezes, interpretados como sinais do avançar da idade. No entanto, em alguns casos podem ser sintomas de fibrose pulmonar idiopática - uma doença pulmonar que surge sobretudo depois dos 60 anos."O diagnóstico pode demorar entre vários meses a até dois anos. Quando o doente começa a ter incapacidade para esforços, pensa que é devido à idade. Com o agravamento, acaba por ir ao médico, que procura uma insuficiência cardíaca ou uma doença pulmonar obstrutiva crónica" alerta António Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia."Quando não são diagnosticadas qualquer uma destas doenças, a investigação deverá continuar na procura de doenças mais raras, como é o caso da fibrose pulmonar idiopática. Este passo falha num número significativo de vezes", esclarece.Numa fase inicial da doença, a dificuldade respiratória só é notória depois de algum esforço físico. Mais tarde, surge associada a atividades diárias, como tomar banho, vestir ou comer. A tosse seca e por vezes intensa está também entre os sintomas, assim como a perda de apetite e dores musculares e articulares."A fibrose é progressiva, embora nem sempre contínua, e pode evoluir por degraus. A progressão da doença levará à insuficiência respiratória e posterior morte do doente. A doença com evolução natural tem uma sobrevida média de três anos", diz o especialista.A base do diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática é a tomografia computadorizada (TAC). Se com este exame a doença for diagnosticada, é então necessário realizar uma biópsia pulmonar.No caso dos fumadores, é importante que deixem este vício. Ter uma alimentação saudável é também essencial para o bem-estar dos pacientes com fibrose, que podem procurar um nutricionista.Algumas técnicas de fisioterapia pulmonar podem ser úteis nesta doença. Estes tratamentos procuram melhorar a elasticidade dos pulmões e, assim, dar mais qualidade de vida aos doentes.Quais são as causas da fibrose pulmonar?- São desconhecidas, sendo que a doença ocorre maioritariamente após os 60 anos. Por isso, pode estar relacionada com o envelhecimento dos tecidos do organismo. Verifica-se igualmente que a maioria dos doentes é fumadora. Existe também uma pequena percentagem de doentes que desenvolvem a doença em ambiente familiar.- Não tendo cura, como se podem minimizar os sintomas desta doença?- Através de alguns fármacos que atrasam de forma significativa a evolução da doença. No caso de haver insuficiência respiratória, se o doente tiver idade e condições clínicas, deverá ser orientado para transplante pulmonar.Abrandar o ritmo nas tarefas diárias, mesmo que demore mais tempo, pode ajudar a minimizar as dificuldades respiratórias, caso sofra de fibrose pulmonar idiopática. Se uma atividade se tornar muito difícil de realizar, então deve pensar em formas diferentes e mais fáceis de a fazer. Um fisioterapeuta ou um enfermeiro especialista em reabilitação pulmonar podem ajudar com soluções.