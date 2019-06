Bebé Matilde precisa de um medicamento de 1,9 milhões de euros para sobreviver

Os pais de Matilde estiveram no programa 'Você na TV", na TVI, para tentar que a causa da bebé chegue a cada vez mais pessoas. Manuel Luís Goucha gravou um vídeo a apelar às pessoas para fazerem donativos.







Rita Ferro Rodrigues também partilhou o mesmo apelo no Facebook. "Como sabem é muito raro fazer isto. A Matilde é filha de amigos de amigos. E mesmo que não fosse: é uma criança que precisa de nós", escreveu.







O escritor Pedro Chagas Freitas também não ficou indiferente a esta onda solidária.



"A Matilde passa por aquilo por que ninguém, muito menos um bebé, deveria passar. A Matilde sofre com aquilo que não deveria existir. A Matilde precisa de um tratamento de quase dois milhões de euros e eu, como contribuinte, pago para a Matilde, custe o que custar, ter esse tratamento. Já. Imediatamente", afirmou na sua página de Facebook.



"Como pai, como pessoa, não consigo imaginar o sofrimento monstruoso pelo que passam estes pais, e quero dar-lhes, por aqui e pessoalmente se um dia puder, o abraço mais apertado que algum dia dei" pode ler-se.











Matilde nasceu no dia 12 de abril. Com apenas um mês e duas semanas foi-lhe diagnosticada uma doença rara, denominada como Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo I - na forma mais grave da doença. A última esperança dos pais, Miguel e Carla, é um novo medicamento aprovado há dois dias nos Estados Unidos, mas custa 2,1 milhões de dólares (1,9 milhões de euros).A história desta bebé, contada na página da rede social Facebook, relata a luta de Matilde, "uma bebé especial". Matilde, de apenas dois meses, é o segundo filho de Carla e Miguel. O casal pretendia aumentar a família, mas Carla engravidou seis meses após nascer o irmão de Matilde. Tanto a gravidez como os resultados dos exames pré-natais estavam perfeitamente normais e nada fazia prever esta batalha."Tudo parecia bem", começam os pais por contar. No entanto, sempre acharam que algo era diferente, que a bebé "era mais molinha" e por vezes engasgava-se a mamar: "quando comia engasgava-se muito, não comia o suficiente e o próprio choro era fraco".Após uma consulta no centro de saúde, Matilde foi encaminhada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. A bebé foi observada por especialistas e o diagnóstico acabou por revelar o pior cenário.O hospital "explicou-nos o tratamento disponível, que podia melhorar as funções motora e respiratória. Que iria ter que usar um suporte respiratório à noite para ajudar a expandir os pulmões e outros cuidados", contam.A página já tem mais de 66 mil seguidores e a primeira publicação, com uma foto de Matilde, partilhada no dia 18 de junho, já conta com mais de 12 mil reações, centenas de comentários e quase 2 mil partilhas.Esta quarta-feira, pelas 12 horas, uma nova publicação dava conta de que já tinham sido doados 166,704 mil euros (cerca de 189,803 mil dólares) para ajudar Matilde.