Diocese de Viana do Castelo vai receber mais de dois mil jovens na pré-jornada da JMJ

A diocese de Viana do Castelo vai receber mais de dois mil jovens estrangeiros para participarem na pré-jornada da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), número que poderá aumentar nos próximos meses, disse esta segunda-feira o responsável da organização.

Contactado pela agência Lusa, o coordenador do comité organizador diocesano para a JMJ, Domingos Meia, adiantou que os jovens são oriundos da França, Espanha, Polónia, Itália, Bolívia e, Inglaterra e vão estar no distrito de Viana do Castelo entre os dias 26 e 31 de julho, na semana anterior à JMJ, que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto.

"Só em maio, junho, teremos dados mais definitivos sobre o número de jovens estrangeiros que escolheram o distrito de Viana do Castelo para a pré-jornada", destacou o pároco Domingos Meira.

O coordenador do comité organizador diocesano adiantou que a "motivação das famílias para o acolhimento destes jovens decorreu durante o mês de janeiro", sendo que no sábado começará um "trabalho de maior proximidade" junto das paróquias do distrito de Viana do Castelo para "continuar a preparar" a chegada.

"Já temos famílias interessadas em acolher. Será um acolhimento familiar e próximo. É isso que se pretende nestes dias. Para que conheçam a realidade dos locais onde vão ficar e para que as nossas comunidades guardem estes momentos de partilha, que marquem quer os jovens quer quem os recebe", especificou.

A diocese de Viana do Castelo, a mais recente do país, foi fundada através de uma bula do beato Paulo VI, publicada a 03 de novembro de 1977, e abrange os 10 concelhos do Alto Minho, integrando 291 paróquias e cerca de 120 sacerdotes.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, deverá reunir este ano em Lisboa cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias, que vão contar com a presença do Papa Francisco, decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.