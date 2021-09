Diretores de escolas alertam para agravamento de falta de docentes a partir de janeiro

A falta de professores nas escolas irá agravar-se no início do próximo ano com a reforma de docentes que, neste momento, têm turmas atribuídas, alertou o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).Segundo uma estimativa da Federação Nacional de Professores (Fenprof), há atualmente cerca de 100 mil alunos sem todos os professores atribuídos, mas os diretores escolares dizem que a situação "vai piorar já em janeiro".

"Os professores que se vão reformar no próximo ano têm neste momento turmas atribuídas mas, quando chegar o momento de se irem embora, os alunos ficarão sem professor e as escolas terão de encontrar substitutos", explicou à Lusa Manuel Pereira.

Este ano, já se reformaram quase 1600 docentes e os sindicatos estimam que irão ser mais de dois mil até ao final de dezembro. No próximo ano a situação será semelhante, já que os professores no ativo são uma classe cada vez mais envelhecida.