A inclusão de professores e funcionários de escolas nos grupos prioritários da vacinação está a dividir os principais sindicatos de docentes. A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta semana essa possibilidade, que obrigaria a imunizar cerca de 230 mil pessoas (150 mil docentes e 80 mil auxiliares) ainda na primeira fase do plano, durante este mês ou no início do próximo.