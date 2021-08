Discotecas abrem, mas sem dança. Saiba o que pode fazer a partir de hoje

As discotecas vão poder reabrir este domingo, seguindo as regras da restauração. Para tal, estes espaços devem contar com um código de Classificação das Atividades Económicas (CAE) de bar. O cenário foi adiantado pelo presidente da Associação Discotecas Nacional. Após falar com o secretário de Estado do Comércio, José Gouveia apurou que a exceção para os bares também se aplica a discotecas com CAE de bar.Ou seja, estes espaços poderão reabrir com clientes sentados, sem circulação ou pista de dança. Aos fins de semana e feriados, é ainda exigido o teste negativo ou certificado digital. Caso não contem com o registo como bar, as discotecas têm de esperar até outubro para voltar a funcionar. “Por norma, todas as discotecas têm o CAE de bar, podendo não ser o principal”, explicou José Gouveia.