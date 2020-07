Discotecas sem dança e horários diferentes. Conheça as regras

Chega agosto e o período de férias de milhares de portugueses mas os bares e discotecas vão continuar encerrados. Só podem abrir se funcionarem como café ou pastelaria, com distanciamento entre clientes, sem pista de dança, até às 20h00 (na Área Metropolitana de Lisboa) e à 1h00 (no resto do País). Os restaurantes passam a ter horário alargado e podem estar abertos até à 1h00 (os clientes só podem entrar até à meia-noite).









As novas regras aprovadas esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros, que vigoram entre as 00h00 de amanhã e as 23h59 de dia 14, definem que os restaurantes podem alargar o horário e que os bares e discotecas permanecem encerrados, mas “passam a poder funcionar como cafés ou pastelarias, sem necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, se cumpridas as regras da DGS e os espaços destinados a dança permaneçam inutilizáveis para o efeito”.

Outra das medidas é o fim do estado de calamidade nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) onde se mantinha. Todo o território continental continua em alerta, exceto a AML, que continua em contingência. O limite de concentração de pessoas é de 20 (alerta) e de 10 (contingência).





Na aviação, Portugal passa a autorizar voos de fora da União Europeia, mas os passageiros de países considerados de risco ficam obrigados a realizar o teste à Covid-19. Os cidadãos portugueses ou com residência em Portugal que cheguem ao País sem teste à Covid-19 e se recusem a realizá-lo no aeroporto ou num laboratório nas 48 horas posteriores incorrem no crime de desobediência. A medida não se aplica a passageiros vindos de países do espaço Schengen.



Horário definido para discotecas "é inviável"

O encerramento das discotecas à 01h00 "é inviável", disse esta quinta-feira ao CM Liberto Mealha, presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve. "Acho que a decisão não serve o setor. Os nossos clientes acham que o fecho é cedo demais. Eu não vou abrir a discoteca. A estrutura necessária para manter um estabelecimento destes é muito cara. Deem-nos um horário condigno."



Temperatura de 38º C dá alerta

Nos voos que cheguem aos aeroportos nacionais, quem registar uma temperatura de 38 ou mais graus será encaminhado para as estruturas de apoio sanitário do aeroporto, de acordo com as medidas esta quinta-feira aprovadas.



Casos ativos estão a baixar há 5 dias

O número de casos ativos de Covid-19 tem vindo a diminuir há 5 dias consecutivos: está em 13 001. No último relatório da Direção-Geral da Saúde há mais 255 casos, 265 recuperados e dois óbitos. No total, Portugal tem 50 868 casos confirmados.