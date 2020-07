Dispensada pela Santa Casa de Loulé após apanhar Covid-19

"Sinto-me mal com a situação, souberam expor o meu caso e o da minha colega ninguém soube”. As palavras são de Adriana Nascimento, funcionária da Misericórdia de Loulé, que acusa a instituição de “discriminação” após ter contraído Covid-19 e de, segundo esta, “levar o vírus para a Santa Casa e de infetar uma outra colega”. Adriana recebeu, na segunda-feira, em casa, uma carta de denúncia do seu contrato de trabalho.









A mulher testou positivo para a Covid-19 no passado dia 9, após ter demonstrado sintomas da doença alguns dias antes. Todos os funcionários da Santa Casa de Loulé foram testados e deram negativo. Em período de isolamento, uma outra funcionária testou positivo numa nova bateria de testes realizada.

“Tenho recebido mensagens de colegas a dizer que a culpa do segundo caso positivo era minha”, notou Adriana ao CM.





Contactado pelo Correio da Manhã, o provedor da instituição afirmou que “a senhora começou a faltar ao trabalho”, não querendo prestar mais esclarecimentos sobre este caso.