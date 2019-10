Arranca hoje e decorre até 31 de dezembro a época da vacinação contra a gripe. Quer isto dizer que, quem quiser vacinar-se, já pode fazê-lo, dirigindo-se ao respetivo Centro de Saúde e pedindo a prescrição médica.Este ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) disponibiliza, gratuitamente, 1,4 milhões de doses de vacinas da gripe aos grupos de risco (ver pormenores). Para a restante população, há cerca de 600 mil doses nas farmácias, comparticipadas a 37 por cento pelo Estado (vacina custa entre 7 e 10 euros).Este ano, a vacina disponível, quer gratuitamente, quer nas farmácias, é tetravalente, ou seja, pela primeira vez, garante imunidade contra quatro estirpes de vírus da gripe. Um maior grau de proteção significa, para o Estado, um maior investimento. O custo com a aquisição de vacinas para o SNS mais do que duplicou: de 4,8 milhões de euros para 11,3 milhões.A prevenção da gripe, através da vacinação, pode reduzir em cerca de 37% as hospitalizações por gripe em doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica e atenuar os efeitos do vírus em doentes crónicos. A Organização Mundial de Saúde recomenda ainda que grávidas e crianças entre os 6 meses e os 5 anos sejam vacinadas.A "recuperação completa" da gripe "demora cerca de uma a duas semanas", pode ler-se na página da internet da Direção-Geral da Saúde. A autoridade da Saúde recomenda medidas preventivas e que, em caso de suspeita, ligue para a linha SNS 24 (808 24 24 24).A gripe ocorre, habitualmente, entre novembro e março. Em Portugal, a maior atividade gripal tem sido registada entre os meses de dezembro e fevereiro. Os sintomas são: mal-estar, cansaço, febre alta, dores musculares e de cabeça, tosse seca e inflamação dos olhos.Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, utentes residentes ou internados em instituições, alguns doentes crónicos, oncológicos e profissionais de Saúde.A gripe e o frio provocaram a morte de 3728 pessoas entre outubro de 2018 e maio deste ano.