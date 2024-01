Um documento sobre diversidade sexual divulgado pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE) – em que se defende o acolhimento de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual – abriu uma ‘guerra’ no movimento escutista católico. Alguns padres que trabalham com os escuteiros não se identificam com a circular emitida pela Junta Central, considerando que o texto “não está em comunhão com a doutrina católica”.









