O que os ricos e os pobres fazem têm valores e julgamentos diferentes, mesmo quando fazem a mesma coisa. Os defeitos e vícios de uns e de outros ganham pesos e significados diferentes, dependendo do estatuto social e das posses de cada um. O que no currículo de um rico é um capricho, um sinal de que "quem pode, pode", entranha-se como uma nódoa capaz de ofender a humanidade no cadastro de um pobre ou de um remediado.



