Docente que dorme no carro pede ajuda a Marcelo

O professor Rui Garcia, que ficou colocado em Elvas, a 430 quilómetros de casa (Ponte de Lima), e dorme no carro enquanto não arranja um quarto a um preço mais acessível, vai tentar ser recebido, pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, este sábado.Desde o início do ano letivo que o docente dorme no carro e toma banho na escola. Esta ação, sob o mote ‘Adote um(a) professor(a)’, foi organizada por um grupo de docentes, que também vai estar presente.Rui Garcia vai convidar Marcelo Rebelo de Sousa a visitar o seu carro – que designa como T0 – e pedir autorização para tomar um duche rápido no Palácio de Belém, dado que ao fim de semana não pode tomar banho na escola.