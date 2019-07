Doença de cadela inspira pequeno negócio de biscoitos nos Açores

Amélia, cadela traçada de Golden Retriever, foi abandonada num canil e ficou doente, mas acabou por ganhar um lar, onde a sua condição levou a dona a criar biscoitos que são hoje um negócio nos Açores.Patrícia Varão, residente na Lagoa, na ilha de São Miguel, define-se, em declarações à Lusa, como uma "verdadeira apaixonada por animais".Há um ano e alguns meses deparou-se com uma fotografia daquela que viria ser a sua Amélia - não conseguiu ficar indiferente e no final daquela semana resgatou a cadela.Uns dias depois, porém, Amélia estava "apática e de gengivas esbranquiçadas", pelo que Patrícia a forçou a beber água através de um seringa, decisão que "salvou a vida" da cadela.Amélia, disse depois o veterinário, contraiu no canil uma gastroenterite e possivelmente, parvovirose, ambas normalmente fatais em cachorros.Seguiram-se consultas diárias e exames que confirmaram que Amélia tinha os intestinos frágeis e que o seu estômago não tolerava alimentos processados.A partir deste diagnóstico, Patrícia começou a procurar alimentos tolerados por Amélia, uma vez que os patés, rações e biscoitos comercializados pelas grandes superfícies comerciais não eram adequados para a cadela.Foi nesse percurso que nasceram os "Biscoitos da Amélia".Os ingredientes - farinha de aveia integral, mel, canela e banana - são todos tolerados pela cadela: "Os biscoitos que são feitos fora levam corantes, são processados e aí a Amélia não os pode comer de forma alguma", conta a dona."O segredo do negócio vem do amor pela cadela. Se não fazem mal à Amélia, não fazem mal a ninguém", diz ainda Patrícia Varão, que não tinha, de início, o intuito de vender biscoitos, mas, incentivada por amigos, é já dona de um "negócio familiar" de algum sucesso, inclusive na rede social Facebook.Atualmente, a micaelense diz não ter um espaço físico para vender os biscoitos, admite que isso "seria o concretizar de um sonho"."Gostava imenso e adoraria abrir uma loja, e daqui a uns tempos chegar a um outro biscoito com um outro sabor, mas tudo tem de ser muito bem pensado e bem estudado. Para já gostaria de manter os biscoitos como estão, tentar expandir mais um bocadinho o negócio", declara.Patrícia Varão diz ser frequentemente contactada por pessoas do continente português à busca de biscoitos, além de ter recebido o interesse de uma possível cliente na Suíça que tem um cão com os mesmos problemas do que Amélia.Porém, os portes de envio dos Açores para Portugal continental ou o resto da Europa "acabam por representar um entrave, pois são mais caros do que os próprios biscoitos", lamenta.