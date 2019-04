Saiba as doenças que mais afetam os portugueses na data em que se assinala o Dia Mundial de Saúde

Números são revelados pelo Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Estatística.

Por Lusa | 05:30

As doenças cerebrocardiovasculares, como os AVC, e as doenças oncológicas são as que mais afetam os portugueses e as principais causas de morte em Portugal.

No Dia Mundial de Saúde, que este domingo se assinala, a agência Lusa recupera os dados mais recentes sobre as doenças que mais afetam os portugueses e que mais contribuem para a mortalidade, com base em números do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Estatística.

As doenças do aparelho circulatório representam quase 30% do total da mortalidade em Portugal, enquanto os tumores malignos representam 25%.