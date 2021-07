Doentes esperam atendimento e testes à Covid-19 dentro de ambulâncias no Algarve

Vários doentes com sintomas de Covid-19 que têm recorrido aos hospitais de Faro e Portimão, nos últimos dias, tiveram de aguardar por atendimento médico dentro de ambulâncias. O problema estará relacionado com a elevada afluência às Urgências e com a falta de contentores para acolher estes doentes. Osabe que existem utentes a quem foram diagnosticadas pneumonias por Covid que estão a ser enviados para casa, alegadamente por falta de espaço, quando nestes casos são normalmente hospitalizados.O CM sabe que no sábado à noite cinco doentes tiveram de aguardar atendimento, no hospital de Faro, dentro de ambulâncias. Questionada pelo, a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve alega que a espera está relacionada com "os testes Covid". Segundo Paulo Neves, nos últimos dias recorreram às Urgências "280 a 290 doentes". A espera média é de 40 minutos, mas "se aparecem 6 ou 7 ambulâncias com doentes Covid a triagem mais demorada". No Algarve há 14 doentes em UCI e foi feito um reforço de 9 camas em UCI e 17 em enfermaria no hospital de Faro.Segundo o boletim da DGS, há mais 2323 infetados neste domingo, menos 39 do que na véspera, o primeiro dia abaixo dos 3000 novos casos dos últimos cinco dias. O número de doentes em Cuidados Intensivos (153) volta a subir e é o mais alto desde o final de março.Cinco elementos da tripulação da embarcação portuguesa de pesca ‘Princesa Santa Joana’, que estava ao largo de St. John’s (Canadá), desembarcaram este domingo à tarde para serem observados pelas autoridades de saúde daquele país, indica a Marinha Portuguesa, que está a acompanhar a situação a partir de Portugal. Ao que o CM conseguiu apurar, o navio de pesca, registado em Aveiro, terá 39 tripulantes, sendo que a maioria apresentará sintomas de Covid-19. Havia, no sábado, a indicação de pelo menos três casos positivos. Noutra embarcação do mesmo armador, ‘Santa Cristina’, havia também casos suspeitos.