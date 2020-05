Doentes graves com coronavírus no Hospital de Portimão levados para Faro

A Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital de Portimão dedicada aos doentes infetados com Covid-19 encerrou devido à necessidade de fazer obras no corredor de acesso àquela sala. A situação obrigou a que os três doentes infetados com o vírus que ali permaneciam, internados e ventilados, tivessem de ser transferidos, um a um, para a UCI destinada a casos Covid-19 existente no Hospital de Faro.As obras na UCI destinada aos infetados por Covid-19, em Portimão, têm uma duração prevista de dois meses e visam a substituição do pavimento do corredor de acesso àquela sala. O tempo da obra, que custa 23 mil €, é justificado pela necessidade de secagem da argamassa a colocar antes do piso de vinil. Na região havia ontem 345 infetados (+2), com 13 óbitos.

