Só 15% dos infetados por coronavírus em Portugal contraíram doença no trabalho

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou este sábado dados sobre as novas infeções por Sars-CoV-2 ocorridas entre 25 e 30 de abril. Numa altura em que se aproxima o desconfinamento e muitos portugueses vão voltar a trabalhar, verifica-se que 15% contraíram o vírus no local de trabalho.

Os locais onde mais infeções ocorreram foram os lares de idosos, com 37% do total de casos. Seguem-se as casas de família, com 33% das infeções. Lares de idosos e casas representaram assim 70% do total. Já as infeções em contexto social representam apenas 7% dos casos. A ministra destacou que este último valor tinha sido de 9% na semana de 18 a 24 de abril, o que "indicia um maior cumprimento das regras gerais".

No total, foram analisadas 2369 pessoas, das quais 1454 eram mulheres. Segundo a ministra, "mais de um terço dos novos casos pertencem ao distrito do Porto, seguindo-se Lisboa e Braga". Foram observados 20 novos casos em grávidas e um décimo dos doentes internados necessitou de suporte ventilatório".

O doente mais novo a contrair o vírus "tinha apenas alguns meses" e o mais velho 111 anos.

No boletim que é divulgado diariamente foram este sábado anunciados mais 16 mortos por Covid-19, o valor mais baixo das últimas semanas, com o total de óbitos a subir para 1023. Já o número de pessoas que recuperaram subiu para 1671. Quanto aos doentes internados são agora 855 (menos 37 do que na véspera), enquanto os internados em UCI são 150 (menos quatro).

Despacho para recuperar cirurgias

A ministra anunciou que foi este sábado publicado o despacho sobre a retoma da atividade regular para recuperar cirurgias e consultas. Marta Temido garante que isso será feito "não desguarnecendo a resposta à Covid-19".

Erro técnico leva à Retirada de 422 casos de infetados no norte

A ministra da Saúde explicou que este sábado foram retirados 422 casos de infetados na região Norte, porque este valor tinha sido introduzido duas vezes de forma errada. O total de infetados este sábado divulgado foi de 25 190.

