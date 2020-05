1023 mortos por coronavírus em Portugal, mais 16 que ontem

Hámortos por coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde deste sábado, perfazendo um total de óbitos de 1023 óbitos desde o início da pandemia.A ministra da Saúde, Marta Temido, alerta para correção de dados:infetados pela covid-19, mais 203 que ontem. "Casos duplicados": Marta Temido faz correção e número de infetados com coronavírus em Portugal baixa. A ministra explicou que desde o dia 25 de abril foram detetados, o que justifica que hoje se registe um número de casos inferior ao que tinha sido anunciado na sexta-feira.Desde o início do ano (01 de janeiro), o total de casos suspeitos foi de 252728. Há 855 pessoas internadas, 150 nos cuidados intensivos.pessoas estãoe há aindapessoas em contactos em vigilância pelas Autoridades de Saúde.continua a ser onde se incide o maior número de vítimas mortais com coronavírus em, seguindo-se a região. Nohá a registarvítimas mortais, omantém apenasóbito.Nos Açores há 131 casos confirmados de coronavírus (13 óbitos) e na Madeira verificam-se 86 infetados, sem vítimas mortais até ao momento.De acordo com informação avançada por Marta Temido, o doente mais velho a morrer com coronavírus tinha"Probabilidade e risco serão maiores do que o que tínhamos em confinamento", disse Graça Freitas."Em primeiro lugar a celebração do Dia do Trabalhador constituía uma exceção ao Estado de Emergência, foi uma decisão do País. (...) Os participantes fizeram a manifestação de uma forma muito distinta. (...) Verificámos distanciamento entre pessoas, com regras de arrumação, máscaras e que permaneceram por menos tempo do que habitual", disse Marta Temido quando questionada pelos jornalistas sobre as comemorações do"Os educadores vão ser testados antes da abertura das cresces, anunciou a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, quando questionada sobre o regresso das crianças aos estabelecimentos de ensino."Iniciamos agora de forma progressiva, faseada, cautelosa e segura o alívio das medidas de contenção adotadas, reforçando a confiança dos cidadãos no sistema. É necessário garantir a prestação adequada de cuidados de saúde e importa acautelar o recrudescimento da epidemia e suas consequências económicas e sociais", disse.

Segundo Graça Freitas, num momento em que diversos setores económicos se prepararam para retomar a atividade, "o papel de cada cidadão torna-se mais exigente".



"Aptos a funcionar temos mais 255 ventiladores invasivos e 256 não invasivos, disse Marta Temido, confirmando que são esperados mais 48 ventiladores que deverão chegar a Portugal na próxima semana.

