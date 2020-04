Coronavírus já matou 535 pessoas em Portugal. Há 16934 infetados

Subiu para 535 o número de mortos por coronavírus em Portugal, segundo informação avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta segunda-feira. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, registaram-se mais 31 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Relativamente a domingo, observou-se um aumento percentual de 6,2%.

No total estão 16934 pessoas infetadas, mais 349, o que representa um aumento de 2,1% face a domingo. 3264 aguardam ainda pelos resultados laboratoriais.

Até ao momento há 1187 pessoas internadas, das quais 188 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. Registaram-se 40 saídas destas unidades nas últimas 24 horas.



O número de casos recuperados mantém-se nos 277.



Segundo o boletim epidemiológico, a distribuição dos casos faz-se da seguinte forma: a região Norte tem 303 mortos e 9984 casos; a região Centro contabiliza 123 mortes e 2477 casos; já na região de Lisboa e Vale do Tejo são 96 as mortes registadas e 3896 pessoas infetadas; a região do Alentejo continua sem registar mortes e conta com 140 casos; a região sul, do Algarve, contabiliza 9 vítimas mortais e 284 casos de Covid-19. O boletim regista ainda quatro óbitos nos Açores.

Desde dia 1 de janeiro de 2020 que já foram registados um total de 139184 casos suspeitos.







Momentos depois de ser divulgado o boletim diário da DGS, foi realizada a habitual conferência de imprensa. Marta Temido, Ministra da Saúde marcou presença nesta conferência. Depois de explicar os dados divulgados no boletim, Marta Temido deu conta de que "há um conjunto de doentes a serem acompanhados telefonicamente". Tendo isto em conta, estão cerca de 73 mil profissionais a controlar esses mesmos doentes.



Durante as suas declarações, Marta Temido referiu que, desde o dia 1 de março, já foram realizados 179 mil testes ao Covid-19. O dia 9 de abril foi o dia em que se registaram mais testes, "cerca de 11 mil", referiu a ministra da Saúde.



Relativamente ao reforço de material, a ministra da Saúde referiu que foram feitas encomendas externas e internas de equipamentos de proteção individual. Destas encomendas fazem parte "19 milhões de máscaras cirúrgicas". São várias as empresas que têm também ajudado neste aspeto, com a produção de batas, fatos de proteção integral e toucas.



"Estão a ser feitos reforços para a entrega de mais ventiladores", admitiu ainda Marta Temido, revelando estarem a ser feitos alguns contactos com a China.



Nesta conferência, Marta Temido revelou que a "DGS acaba de publicar uma informação sobre o uso de máscaras na comunidade". Sublinhando alguns aspetos existem, a ministra da Saúde explica que existem três tipos de máscaras: "os respiradores, o que designamos por FFP, um equipamento de proteção individual destinado aos profissionais de saúde, sendo que há modelo 2 e 3; máscaras cirúrgicas; e as máscaras não cirurgicas, ou máscaras sociais, de proteção". Estes últimos "são dispositivos diferentes, não obedecem a designação e podem ser de vários materiais. Destinam-se à população em geral, não são para os profissionais de saúde".



Marta Temido voltou a reforçar a recomendação da DGS no que diz respeito à utilização de máscaras cirúrgicas por parte de idosos, doentes, profissionais das forças de segurança, trabalhadores de funerárias, prestadores de serviços, entre outros profissionais. A ministra da Saúde deu conta de que a DGS avança que a máscara pode ser utilizada por qualquer pessoa, mediante o espaço ou o elevado número de pessoas.



Marta Temido reforçou, no entanto, que o uso de máscaras é uma "medida adicional, suplementar, complentar" às medidas que já foram impostas.



Em atualização