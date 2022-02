A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) abriu processos devido à morte de dois utentes nas Urgências dos hospitais de Leiria e Beja enquanto esperavam por assistência. No primeiro caso, um homem de 42 anos deu entrada nas Urgências de Leiria a 27 de maio de 2020, pelas 20h15. Tinha dor no peito, mas apesar dos sinais de enfarte foi-lhe atribuída pulseira amarela (caso urgente, com atendimento no máximo de uma hora) e não foram prescritos exames.