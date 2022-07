Quase dois terços das 62 barragens monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente perderam água, na semana passada. Esta segunda-feira, 39 albufeiras (63%) apresentavam um volume armazenado inferior ao registado sete dias antes.



A de Campilhas, na bacia do Sado, é a que está mais vazia (a 4%) e a de Venda Nova, no Cávado, a que mais perdeu (- 8%). E 25 estão a menos de 40%. A albufeira de Arcossó, em Chaves, está “no limite”, com apenas 7% da capacidade e a rega poderá ficar comprometida nos próximos dias, segundo a associação de regantes.