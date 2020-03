Dolores Aveiro sofre AVC e volta a ser traída pelo coração. Mãe de Ronaldo já se tinha sentido mal em 2014

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, sofreu um AVC isquémico durante a madrugada desta terça-feira. A mãe do craque português está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira. Mas esta não é a primeira vez que a matriarca do clã Aveiro foi traída pelo coração Em 2014, a mãe do craque sentiu-se mal quando viu a filha Katia Aveiro entrar no estúdio do programa ‘Sobreviventes', em Madrid. A matriarca da família abraçou-se à cantora emocionada, mas momentos depois pediu ajuda porque estava a sentir-se indisposta.Dolores Aveiro teve mesmo de se sentar, em pleno direto, e deixou a produção e a família assustados. "É o coração e a emoção. Eu já sabia que isto ia acontecer, por isso é que nunca tinha vindo ao programa antes. Custou-me muito estar longe dela e estava desejosa que ela saísse", revelou na altura a mãe de Cristiano Ronaldo ao