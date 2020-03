Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, sofreu um AVC isquémico durante a madrugada desta terça-feira. A mãe do craque português está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira.Segundo avança a rádio do Jornal da Madeira, Dolores Aveiro foi transportada para a unidade hospitalar durante a madrugada. A mesma publicação dá conta de que o estado da mãe de Ronaldo inspira grandes cuidados, apesar de ter reagido bem à intervenção de que foi alvo.Em atualização