Dormir bem previne doenças cardiovasculares e regula mecanismo anti-inflamatório

Hipocretina controla a produção de células inflamatórias na medula óssea e ajuda a proteger os vasos sanguíneos de lesões.

Por Lusa | 13.02.19

Uma boa noite de sono pode prevenir doenças cardiovasculares ao regular um mecanismo anti-inflamatório que foi identificado por uma equipa de cientistas numa experiência com ratinhos geneticamente modificados, revela um estudo esta quarta-feira divulgado.

Os resultados do estudo, descritos num comunicado do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos, onde a experiência foi feita, serão publicados pela revista científica Nature.

O autor principal do estudo, Filip Swirski, explicou, citado no comunicado, que se trata de um mecanismo biológico em que uma hormona do cérebro, a hipocretina, controla a produção de células inflamatórias na medula óssea e ajuda a proteger os vasos sanguíneos de lesões.