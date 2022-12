Doze pessoas desalojadas em Loures com acompanhamento do município

A Câmara de Loures, no distrito de Lisboa, contabilizou esta terça-feira "mais de 110 ocorrências" devido às chuvas fortes e "12 desalojados, que estão a ser acompanhados por técnicos" do município, anunciou a autarquia.

Os dados foram divulgados a meio da tarde na página do município na rede social Facebook, na qual o executivo liderado por Ricardo Leão (PS) informou que as ocorrências são relativas a deslizamentos de terras, quedas de muros e de árvores, inundações e cheias, e que foram mobilizados cerca de 300 operacionais das forças de socorro e segurança.

Segundo um balanço do presidente da câmara feito de manhã, pelas 08h estavam oito pessoas no centro de acolhimento temporário criado na sequência do mau tempo, na semana passada, depois de na noite do dia 7 a chuva ter também feito muitos estragos.