Doze utentes de lar de apoio à deficiência em Famalicão infetados com coronavírus

O lar residencial "A Minha Casa" da Associação de Prevenção e Apoio à Deficiência em Vermoim, Famalicão, regista já 12 utentes infetados com o novo coronavírus.



De acordo com um comunicado, divulgado na página da instituição no Facebook a 31 de agosto, dois utentes mantinham-se internados no hospital e 10 encontravam-se a ser tratados no respetivo lar. Os casos foram detetados no dia 27.



Segundo a instituição, há ainda 14 colaboradoras "em quarentena, em tratamento ou em intervenção de acordo com a sua condição, devidamente acompanhadas pelas autoridades competentes", assim como as respetivas famílias.



A Associação refere ainda que está a ser realizada "a monitorização da situação entre a direção da AFPAD e as entidades públicas adstritas à situação de emergência covid-19".