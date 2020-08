Há atualmente 523 utentes e 224 trabalhadores de lares para idosos infetados com o novo coronavírus. No total, são 747 casos em 60 lares, anunciou esta sexta-feira Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde. Na conferência de imprensa de balanço da Covid-19, a governante referiu que a taxa de mortalidade nos doentes com mais de 70 anos cifra-se em 15,4 por cento.













Já sobre o regresso do País à situação de contingência a partir de 15 de setembro, a data foi escolhida em função do início das aulas. “O que vai acontecer no dia 14 são milhões de pessoas que retomam a sua atividade letiva, isto vai gerar um movimento populacional bastante intenso”, afirmou.



Desde 10 de julho que não havia tantos casos novos num dia (401) e desde 15 de julho que não havia tantos casos ativos (13 703).Já sobre o regresso do País à situação de contingência a partir de 15 de setembro, a data foi escolhida em função do início das aulas. “O que vai acontecer no dia 14 são milhões de pessoas que retomam a sua atividade letiva, isto vai gerar um movimento populacional bastante intenso”, afirmou.