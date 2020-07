Oito mortos e 375 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de novos casos e de mortes por coronavírus continua a aumentar em Portugal.



Esta quarta-feira registaram-se mais oito óbitos e 375 infetados de acordo com o boletim diário da DGS. No total, já morreram 842 mulheres e 834 homens vítimas de covid-19. 288 dos infetados de hoje são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, 76,8%.





Nas últimas 24 horas foi registado um aumento no número de internados: 478 utentes (mais 6) – dos quais 68 estão em cuidados intensivos (UCI).

A caracterização clínica dos doentes dá conta que a tosse é o sintoma mais frequente (36%), seguindo-se a febre (28%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%), a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).



O total de óbitos por covid-19 no nosso país é agora de 1676 e o total de casos confirmados de infeção é de 47426. O número de recuperados aumentou em 560 nas últimas 24 horas, contabilizando agora 32110 doentes recuperados da infeção pelo novo coronavírus. 1550 pessoas aguardam resultado laboratorial.Na conferência de imprensa da Direção Geral da Saúde para a atualização dos dados do coronavírus em Portugal, a Secretária d Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, anunciou que, até ao momento foram realizadas oito milhões de consultas não presenciais, um aumento de 65% face ao ano passado.Relativamente ao início das aulas, a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, retificou que nas últimas semanas tem sido preparado o início do próximo ano letivo." "Temos estado nas últimas semanas a preparar cuidadosamente o início do próximo ano letivo", começou por dizer Graça Freitas, referindo que "as medidas que estão previstas para as escolas são múltiplas, não é apenas uma""Sempre que possível, deve garantir-se o distanciamento físico entre alunos e alunos e docentes de, pelo menos, um metro"