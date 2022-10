Domingos Duarte Lima quer ficar com os 5,24 milhões de euros que Rosalina Ribeiro, ex-companheira do milionário Thomé Feteira, transferiu para as suas contas bancárias na Suíça, em 2001, alegadamente a título do pagamento de honorários como advogado. Os herdeiros de Thomé Feteira reclamaram o pagamento do dinheiro no processo de insolvência pessoal do ex-deputado do PSD, que corre no Tribunal do Comércio de Lisboa, mas este alega que há decisões judiciais que já se pronunciaram no sentido de não ter dívidas à herança de Feteira.









