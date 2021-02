É inaceitável” – foi assim que Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, reagiu este domingo ao CM aos casos de fraude à vacinação que se têm sucedido, nomeadamente o que sucedeu no hospital Narciso Ferreira, em Riba de Ave, Famalicão (ver pág.8). “Tudo o que é uso indevido das vacinas é de repudiar. Não tenho palavras para repudiar essas situações, sejam elas a que nível forem”, observou.









O governante lembrou, também, que os “critérios técnicos” que foram definidos para a aplicação da vacina contra o novo coronavírus têm de ser cumpridos. “Foram feitos de acordo com aquilo que é a evidência científica. Repito, é inaceitável qualquer uso indevido da vacinação, por órgãos ou instituições, sejam elas quais forem. Não estou a referir-me a um caso específico, mas a todos.”

Sem se deter, Lacerda Sales acrescentou: “Existe um plano de vacinação que foi feito tendo em conta a melhor evidência científica, pelo que, como já salientei, devem ser seguidos à risca todos os critérios científicos que estão plasmados nesse plano.”





“Por isso, é inaceitável que se utilizem critérios que não estejam lá”, vincou.





O secretário de Estado Adjunto e da Saúde informou ainda que vai estar esta segunda-feira no Algarve, onde irá “responder a todas as questões” que lhe forem colocadas. “Lembro que as coisas evoluem no tempo e, às vezes, bastam vinte e quatro horas para que se possa notar essa evolução, seja para melhor ou para pior”, concluiu.