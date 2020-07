É isto que deve fazer para manter o seu automóvel desinfectado

Agora que muitos condutores começam a regressar às estradas, é fundamental manter os automóveis desinfetados para impedir a propagação da covid-19. A lavagem frequente das mãos e o uso de máscara são práticas fundamentais nos dias que correm, mas a desinfeção das superfícies, incluindo as do seu automóvel, são igualmente importantes, escreve o "Aquela Máquina".

A Nissan, consciente deste problema, está a partilhar algumas dicas de desinfeção com os seus clientes, lembrando que é aconselhável o uso de luvas descartáveis na limpeza e desinfeção do automóvel.

Se uma superfície apresentar sinais de sujidade, deve ser limpa com água e sabão antes de ser desinfetada. Já no interior do automóvel, deve ser utilizado um pano macio ou de microfibras humedecido com água e sabão para limpar as superfícies mais rígidas.

Embora a maioria dos desinfetantes domésticos comuns sejam eficazes, muitos deles estão longe de ser indicados para serem utilizados em automóveis, como é o caso da lixívia, dos diluentes e de todos os outros produtos de limpeza mais agressivos. Para esta tarefa o mais recomendável é a utilização de toalhetes à base de álcool ou sprays que contenham, no mínimo, 70% de álcool.

O ecrã de info-entretenimento é uma das áreas que merece mais atenções, juntamente com o volante e o "porta-copos", uma vez que são das superfícies que mais bactérias acumulam dentro do nosso automóvel. Para o limpar deve usar toalhetes adequados para ecrãs ou um pano humedecido com água e sabão. Logo de seguida deve usar um pano limpo e macio para secar.

Os produtos de limpeza à base de amoníaco não devem ser usados na limpeza dos ecrãs, já que podem danificar os revestimentos anti-reflexo e contra as dedadas.

De acordo com a fabricante japonesa, estas são as superfícies do automóvel que devem ser desinfetadas regularmente: