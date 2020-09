É ou não possível apanhar Covid-19 através das embalagens? Especialistas explicam

Apesar destas evidências, alguns especialistas questionaram se os resultados poderiam ser replicados fora daquele ambiente e, segundo o professor da Universidade de Leicester, Julian Tang, as condições ambientais mudam rapidamente, o que significa que o vírus pode não sobreviver por tanto tempo.

Foram encontrados vestígios de coronavírus em embalagens de camarão congelado e asas de frango congeladas na China, provenientes da América do Sul.De acordo com a BBC, esta situação vem novamente levantar questões sobre se a Covid-19 pode ou não ser transmitido por meio de embalagens de alimentos. Estudos laboratoriais revelaram que é possível ficar com o vírus a partir de embalagens, uma vez que o vírus consegue sobreviver durante horas em algumas superfícies e materiais. Para além disso, está também provado que o vírus se desenvolve melhor em temperaturas baixas, condições sob as quais muitas vezes os alimentos são transportados, por exemplo.

Assim, ainda que seja possível um infeção por meio de embalagens, esta não é considerada a principal forma de propagação da Covid-19.



De facto, a Organização Mundial de Saúde diz que "não há nenhum caso confirmado de Covid-19 transmitido por alimentos ou embalagens de alimentos". As autoridades sanitárias afirmam, por isso, não existir necessidade de desinfetar as embalagens dos alimentos. No entanto, "as mãos devem ser lavadas após manusear as embalagens e antes de comer".