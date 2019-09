Joana, uma das bloguers do projeto 'Honeymooners', rapou o cabelo e partilhou o resultado com os fãs através do Instagram. A jovem está a lutar contra um Linfoma de Hodgkin e o os fãs têm acompanhado o dia a dia da "Charrisca", como é carinhosamente tratada pelos seguidores e pelo marido, André."Está feito! É só cabelo...Vai dar tudo certo", pode ler-se na publicação nas redes sociais.Joana e André, os autores do blogue, casaram-se em 2016 e desde então, que a sua história tem vindo a apaixonar os portugueses. É através do Instagram que os dois partilham as inúmeras viagens que realizam, sempre com o vestido de noiva na "mala".No passado mês de julho, os 'honeymooners' utilizaram as redes sociais para comunicar aos seguidores que Joana se encontrava a lutar contra um cancro. A jovem, farmacêutica de profissão, tem vindo desde então a realizar tratamentos de quimioterapia, o que fez com que o seu cabelo fosse caíndo.Juntos desde 2005, André e Joana apaixonaram o País ao se mostrarem sempre um casal unido e muito cúmplice. Os mais de 250 mil fãs que acompanham o dia a dia dos 'Honeymooners' já perderam a conta às sessões fotográficas que os dois fizeram juntos vestidos de noivos (tal qual como no dia em que disseram o 'sim'). Taj Mahal, na Indía, e a Torre Eiffel, em Paris, são alguns dos cenários de cortar a respiração que serviram como pano de fundo ao casal.