O padre António Júlio Santos, que foi condenado em 2015 por dois crimes de abusos sexuais de menores quando exercia funções na Golegã, e que está agora na paróquia do Vale de Santarém, manifesta arrependimento pelo que fez. “Esta é uma tristeza que fica para toda a vida. É uma dor que fica. Há muita tristeza da minha parte”, disse o sacerdote, à SIC.



O primeir o abuso aconteceu num acampamento de escuteiros e o segundo numa visita com um grupo de jovens à Feira da Golegã. Foi condenado a um ano e dois meses de prisão, com pena suspensa.