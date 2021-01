EDP admite falhas de energia devido a sobrecarga da rede na zona da Grande Lisboa

descida abrupta das temperaturas tem sobrecarregado a rede de distribuição, resultando no incremento de interrupções no fornecimento regular de eletricidade", mas assegura que "as equipas da EDP Distribuição têm estado mobilizadas com vista à resolução dos incidentes e à reposição do fornecimento de energia, com todas as condições de segurança".



No caso particular da Cova da Moura, a EDP Distribuição "confirma a ocorrência de falhas de energia, cuja resolução ainda não foi concluída, ao contrário do que foi inicialmente adiantado, por se revelar uma avaria mais complexa".



Explica a empresa ao CM que o aumento do consumo de energia, devido ao frio, colocou a rede sobre pressão que, "apesar de estar corretamente dimensionada para as necessidades energéticas dos clientes do bairro, se encontra debilitada por ligações abusivas e ilegais, com prejuízo para todos os consumidores".



Mais se adianta que as equipas estão no terreno, com apoio da PSP, "para tentar restituir o fornecimento de energia no bairro o mais rapidamente possível".





O CM tem recebido várias queixas de moradores da região da Grande Lisboa, devido a falhas no fornecimento de energia que têm ocorrido desde início desta semana, precisamente numa altura em que os termómetros chegam a zero (e até a temperaturas negativas) em muitas zonas do País.Multiplicam-se os relatos de pessoas que vivem em Arroios, Odivelas, Belas (Sintra) e Amadora (bairro da Cova da Moura e Damaia) que chegam a estar mais de 12 horas sem eletricidade.Ao CM, a EDP justifica que "a