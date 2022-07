EDP diz que sentença confirma a sua legitimidade sobre barragem do Fridão

A EDP disse esta sexta-feira que "esteve sempre convicta da justeza da sua posição" no diferendo que a opõe ao Estado na barragem do Fridão e que a sentença do tribunal é a "confirmação dessa legitimidade".

O tribunal arbitral da ação que opõe EDP e Estado, relativo ao incumprimento do contrato do Aproveitamento Hidroelétrico do Fridão, decidiu que o Governo tem de devolver cerca de 218 milhões de euros à elétrica, anunciou hoje o Governo.

Segundo disse à Lusa fonte oficial da empresa, "a EDP esteve sempre convicta da justeza da sua posição. E a sentença do tribunal arbitral agora conhecida é a confirmação dessa legitimidade".