Eduardo Barroso já teve alta hospitalar

Cirurgião sentiu-se mal no Algarve e foi operado de urgência.

Por Francisca Genésio | 08:29

O médico-cirurgião Eduardo Barroso teve esta segunda-feira alta do Hospital de Faro, confirmou ao Correio da Manhã a unidade hospitalar. O cirurgião esteve internado no serviço de cardiologia, onde foi submetido a um cateterismo no sábado, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio.



O procedimento é cirúrgico e consiste na introdução de um cateter - tubo flexível extremamente fino - na artéria do braço ou da perna, que é conduzido até o coração. A intervenção serve para remover placas de gordura nos vasos sanguíneos, bem como identificar doenças coronárias ou deficiências no coração. Ao CM, o Hospital de Faro garantiu que a intervenção feita a Eduardo Barroso decorreu "com sucesso" e que o cirurgião "encontra-se bem".



O médico, de 69 anos, é sportinguista ferrenho e foi pioneiro em Portugal na transplantação hepática, biliar e pancreática. Eduardo Barroso estava de férias no Algarve quando se sentiu mal e teve de ser transportado para o Hospital de Faro. O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, visitou o cirurgião, que disse ter encontrado "muito bem disposto".



Eduardo Barroso é atualmente o diretor do Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação do Hospital Curry Cabral, em Lisboa. O médico liderou a equipa que operou Marcelo Rebelo de Sousa a uma hérnia umbilical, no ano passado.