Uma educadora de infância do Semi-Internato de Nossa Senhora da Encarnação, em Elvas, está a ser alvo de um processo disciplinar por parte da instituição. Em causa vídeos íntimos da mulher que estão a circular na internet.O homem que os poderá ter divulgado terá também chegado à fala com algumas das crianças, depois de ligar para o telefone da educadora durante o período laboral. Segundo Goreti Pedrosa, diretora da instituição, em declarações à Rádio Elvas, a educadora de infância alvo de processo disciplinar tem “uma postura correta e profissional” e as conversas do homem com as crianças terão sido circunstanciais e insignificantes.