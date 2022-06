Aumentos no pagamento de horas extraordinárias nas Urgências, a contratação de mais médicos e o recurso a hospitais privados são algumas das soluções avançadas esta quarta-feira pela ministra da Saúde para travar os constrangimentos que, por estes dias, afetam o atendimento de doentes urgentes, em particular no serviço de Ginecologia e Obstetrícia.









