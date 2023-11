Elementos da PSP e GNR com aumentos salariais entre 52,63 e 56,15 euros

Os elementos da PSP e GNR vão ter aumentos salariais entre os 52,63 e os 56,15 euros em 2024, indicou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, avançando que haverá cerca de 51 milhões de euros para promoções e ingressos.

"Depois dos aumentos de 117 euros em 2023, na base das carreiras, e sem englobar o suplemento por serviço e risco, temos agora um aumento de 52,63 euros para 2024", precisou José Luís Carneiro na Assembleia da República durante a discussão do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) na especialidade para o setor da segurança interna.

O governante referiu que os índices remuneratórios nas carreiras dos militares da Guarda Nacional Republicana e dos agentes da Polícia de Segurança Pública vão aumentar entre os 52,63 e os 56,15 euros nos primeiros níveis remuneratórios, aumentos de 52,63 euros para todos os níveis remuneratórios, superiores aos primeiros níveis, até aos 1.807 euros, e aumentos de 3% para os restantes níveis remuneratórios.

"Na sequência desta valorização remuneratória, um novo aumento da componente variável do valor do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança entre os 10,53 euros e os 30,39 euros. O valor do suplemento passa a fixar-se entre os 292,98 euros e os 1.143,24 euros", salientou.

José Luís Carneiro disse também que vão continuar no próximo ano as graduações, promoções e ingressos na GNR e na PSP, num investimento estimado de 51 milhões de euros.

O ministro sublinhou ainda que vai ser feita a reposição dos cortes nas ajudas de custo em 20%, significando um impacto orçamental, na GNR, de 968.000 euros num total de 5,7 milhões de euros, enquanto na PSP, o impacto será de 430.612 euros num total de 3,3 milhões de euros.

"Esta era uma das principais reivindicações das estruturas representativas da GNR e da PSP", frisou.