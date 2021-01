Em que estado está a vacinação contra a Covid-19 na Europa e em Portugal? Veja aqui

O processo de vacinação contra a Covid-19, que se iniciou em grande parte dos países da Europa no final de dezembro e início de janeiro, continua a evoluir com o passar dos dias.



Portugal não foi exceção. A vacinação foi iniciada no final de dezembro e, apesar dos valores positivos iniciais, Portugal encontra-se a meio da tabela de países europeus que já iniciaram o processo de vacinação contra a Covid-19.

Reino Unido, Dinamarca, Malta, Lituânia, Eslovénia, Espanha e Itália apresentam-se como os países líderes na Europa no que às doses de vacina administradas por cada 100 pessoas diz respeito.



