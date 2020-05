Empresa de processamento de carnes no Montijo Raporal afirma que contágio na empresa "está controlado"

A Raporal, empresa de processamento de carnes no Montijo, afirmou esta sexta-feira que a situação de contágio na fábrica "está controlada", tendo todos os casos positivos em "isolamento domiciliário", mas não adiantou qual o número total de infetados.

"Sentimos que temos a situação controlada e que o risco de contágio dentro da empresa é mínimo", disse à Lusa António Almeida, porta-voz da Raporal, que se localiza no Montijo, no distrito de Setúbal, e tem cerca de 500 funcionários.

O responsável confirmou que "existem casos positivos dentro da empresa", que já estão "em isolamento domiciliário" e que são "situações ligeiras", mas não adiantou qual o número total de pessoas infetadas.

Contudo, já tinha avançado hoje ao jornal Setubalense que foram testados 141 funcionários e que 39 acusaram positivo para a covid-19.

"Só não quero confirmar porque sabemos que as coisas são dinâmicas. Prestámos declarações à imprensa local no sentido de informar localmente, mas os números são irrelevantes porque tanto podem andar para cima como para baixo. Optámos por deixar de falar nos números depois das declarações que fizemos porque o importante é que tudo está a ser feito para que as coisas corram bem", justificou.

Segundo António Almeida, os casos de infeção foram detetados "no decorrer desta semana", mas a empresa continua a laborar "dentro da normalidade" porque ativou um plano de contingência e testou todos os funcionários que estiveram em contacto com os casos positivos.

"A única declaração que temos para fazer é que estamos com os planos de contingência ativados, estamos a seguir todas as recomendações das autoridades de saúde e estamos em contacto direto e permanente com as mesmas", referiu.

O responsável também indicou que a higiene e desinfeção "já eram um trabalho diário da própria indústria" antes da pandemia da covid-19, mas que neste período "todas as limpezas, desinfeções e esterilizações têm sido reforçadas".

Na quinta-feira, o presidente da Câmara do Montijo tinha confirmado à Lusa que a fábrica da Raporal tinha oito funcionários em isolamento domiciliário depois de terem sido infetados com a covid-19, mas este número dizia respeito apenas aos residentes no concelho.

"Não consigo dizer o número total porque não são todos residentes no Montijo e nós temos números menores. São cerca de uma dezena", disse hoje Nuno Canta, em declarações à Lusa.

Deste número, há também um caso positivo na fábrica da Izidoro, do grupo Montalva, e outro na Carmonti, ambas indústrias de processamento de carnes localizadas no Montijo.

"Da parte da câmara, o que podemos dizer é que é uma situação que nos preocupou desde a primeira hora, mas que neste momento está tudo confinado e controlado pelas autoridades de saúde pública e pela proteção civil municipal", mencionou.

Além disso, o autarca apontou que a situação de contágio também está relacionada com as empresas de trabalho temporário, que colaboram "com muitas empresas ao mesmo tempo".

Contudo, o porta-voz da Raporal não comprovou se esta situação está relacionada com a propagação do vírus na empresa.

"As coisas estão muito frescas e os recursos humanos estão agora a calcular e a fazer a identificação de todas as pessoas. Efetivamente, temos trabalhadores temporários, mas não consigo confirmar porque estamos numa fase de tratamento de dados", explicou.

Na quinta-feira, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo informou que a Raporal tem estado a ser acompanhada pela Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho.

"Esse acompanhamento permite referir que a Raporal tem um bom plano de contingência e está a seguir as orientações da Direção-Geral da Saúde, assim como as determinações da referida USP, que inclui a desinfeção dos espaços e testagem de trabalhadores", explicou.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o Montijo registava 71 casos confirmados até terça-feira, enquanto o distrito de Setúbal tem um total de 881 casos positivos, mais 19 em relação às informações divulgadas na quinta-feira.

Portugal contabiliza 1.114 mortos associados à covid-19 em 27.268 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 9 mortos (+0,8%) e mais 553 casos de infeção (+2%).

O país entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

