Empresas não têm autorização para medir temperatura corporal dos trabalhadores

A Comissão Nacional de Proteção de Dados alertou para o facto das entidades empregadoras não poderem recolher dados pessoais relativos à saúde dos trabalhadores.Isto é, as empresas não podem medir, por exemplo, a temperatura corporal aos trabalhadores.Apesar de reconhecer as alterações laborais em tempos de pandemia, a Comissão relembra que a situação não justifica a tomada de qualquer medida pelos empregadores.Num comunicado , a CNPD sublinha que "a entidade empregadora não conhece, nem pode diretamente recolher ou registar, dados de saúde dos trabalhadores".Segundo a lei, só as autoridades de saúde ou o próprio trabalhador é que podem recolher esta informação. Ou seja, o médico do trabalho pode avaliar o estado de saúde dos trabalhadores e recolher as informações necessárias para avaliar o mesmo, segundo o que está definido "nos termos gerais da lei da segurança e saúde no trabalho".Se esteve em confinamento durante o período de Estado de Emergência e vai regressar futuramente ao trabalho, saiba que a recolha e o preenchimento de questionários sobre o seu estado de saúde e até mesmo os contactos que teve durante esse intervalo temporal só podem ser recolhidos exclusivamente pelo profissional de medicina no trabalho."A CNPD recorda que as entidades empregadoras se devem limitar a atuar de acordocom as orientações da autoridade nacional de saúde para a prevenção de contágio pelonovo coronavírus no contexto laboral, em particular as dirigidas às entidadesempregadoras em certos setores de atividade, abstendo-se de adotar iniciativas queimpliquem a recolha de dados pessoais de saúde dos seus trabalhadores quando asmesmas não tenham base legal, nem tenham sido ordenadas pelas autoridadesadministrativas competentes", pode ler-se na declaração da comissão.A higienização e desinfeção das mãos, assim como outras medidas de prevenção devem, no entanto, ser tidas em conta para evitar a propagação do vírus.